В Новосибирской области задержали банду наркодилеров

Всего было изъято 36 свертков. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области в Татарском районе поймана преступная группировка, занимавшаяся сбытом наркотиков через соцсети и тайники-закдалки. Злоумышленники специально приезжали из другой области, чтобы осуществлять задуманное.

— Двое жителей Омской области в возрасте 18 и 19 лет были задержаны сотрудниками полиции при сооружении тайников-закладок. При досмотре задержанных было изъято 36 полимерных свертков, обмотанных изоляционной лентой, с наркотическим средство массой 46,98 грамма, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Молодые люди получали оптовые партии запрещенных веществ через интернет-магазин, далее прятали их в специальных местах для дальнейшего распространения.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Им грозит от 3-10 лет лишения свободы. Сейчас они оба заключены под стражу.

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