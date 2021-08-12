Под Новосибирском 74-летний пенсионер чудом выжил после того, как его сбил поезд

Под Новосибирском поезд сбил пенсионера, но он выжил. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 12 августа, около шести часов утра на перегоне между железнодорожными станциями Искитим и Бердск поезд сбил 74-летнего пенсионера. Известно, что пострадавший мужчина живет в Искитимском районе.

Как сообщают в пресс-службе Управления МВД России на транспорте по СФО мужчина шел вдоль рельсов и не слышал приближающегося поезда.

— Машинист применил экстренно торможение, но столкновения избежать не удалось, — уточнили в ведомстве. — Работники железной дороги довезли пенсионера до станции Бердск, где помощь ему оказали врачи «Скорой помощи».

Медики диагностировали у сибиряка закрытую черепно-мозговую травму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.