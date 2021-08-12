Под Новосибирском 74-летний пенсионер чудом выжил после того, как его сбил поезд

Под Новосибирском поезд сбил пенсионера, но он выжил.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В четверг, 12 августа, около шести часов утра на перегоне между железнодорожными станциями Искитим и Бердск поезд сбил 74-летнего пенсионера. Известно, что пострадавший мужчина живет в Искитимском районе.
Как сообщают в пресс-службе Управления МВД России на транспорте по СФО мужчина шел вдоль рельсов и не слышал приближающегося поезда.
— Машинист применил экстренно торможение, но столкновения избежать не удалось, — уточнили в ведомстве. — Работники железной дороги довезли пенсионера до станции Бердск, где помощь ему оказали врачи «Скорой помощи».
Медики диагностировали у сибиряка закрытую черепно-мозговую травму.
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