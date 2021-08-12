Микроавтобус, ехавший из Красноярска в Новосибирск, перевернулся: погиб один человек и шестеро пострадали

Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской обалсти – Кузбассу.
В четверг, 12 августа, микроавтобус, направлявшийся из Красноярска в Новосибирск с 8 пассажирами, попал ДТП на 66 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево». Инцидент произошел около 05:00, транспорт съехал с дороги и опрокинулся.
— Водитель микроавтобуса «Тойота Гранд Хайс» не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В ДТП погиб 1 человек, 6 человек получили травмы различной степени тяжести, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.
Сейчас на месте аварии работает полиция, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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