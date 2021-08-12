Микроавтобус, ехавший из Красноярска в Новосибирск, перевернулся: погиб один человек и шестеро пострадали

Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской обалсти – Кузбассу.

В четверг, 12 августа, микроавтобус, направлявшийся из Красноярска в Новосибирск с 8 пассажирами, попал ДТП на 66 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево». Инцидент произошел около 05:00, транспорт съехал с дороги и опрокинулся.

— Водитель микроавтобуса «Тойота Гранд Хайс» не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В ДТП погиб 1 человек, 6 человек получили травмы различной степени тяжести, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Сейчас на месте аварии работает полиция, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.