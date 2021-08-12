В Новосибирске продлили домашний арест инженеру взорвавшейся АГЗС на Гусинобродском шоссе

Решение о продлении ареста приняли 11 августа. Фото: Архив «КП»
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске продлили домашний арест бывшему инженеру АГЗС, взорвавшейся на Гусинобродском шоссе, на три месяца. Инцидент произошел 14 июня. Об этом сообщил Центральный районный суд города Новосибирск.
— Он будет находиться под домашним арестом до 14 ноября, — говорится в сообщении суда.
От взрыва пострадали 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Водитель газовоза приехал сливать топливо в резервуар и не заземлил цистерну.
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