В Новосибирске продлили домашний арест инженеру взорвавшейся АГЗС на Гусинобродском шоссе

Решение о продлении ареста приняли 11 августа. Фото: Архив «КП» Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске продлили домашний арест бывшему инженеру АГЗС, взорвавшейся на Гусинобродском шоссе, на три месяца. Инцидент произошел 14 июня. Об этом сообщил Центральный районный суд города Новосибирск.

— Он будет находиться под домашним арестом до 14 ноября, — говорится в сообщении суда.

От взрыва пострадали 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Водитель газовоза приехал сливать топливо в резервуар и не заземлил цистерну.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.