Сибирячка нашла телефон и перевела себе 8 тысяч рублей

Девушка потратила украденные деньги на себя. Фото: Архив «КП» Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жительница Новосибирска нашла телефон и перевела с него на свой счет 8 тысяч рублей. Об инциденте стало известно после того, как хозяин телефона обратился в полицию с заявлением о списании денег с его счета.

— Злоумышленница была установлена и задержана, ею оказалась 27-летняя местная жительница, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, женщине грозит шести лет тюрьмы и крупный штраф. Расследование уголовного дела продолжается.

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