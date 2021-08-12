Видео, как водитель маршрутки объезжает пробку по тротуару в Новосибирске, появилось в соцсети

Маршрутка объехала пробку по тротуару. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске водитель маршрутки №18 объезжал пробку по тротуару. Это произошло на улице Восход. Очевидцы сняли на видео маневр водителя и опубликовали ролик в соцсети. В комментариях жители города бурно обсудили поступок маршрутчика.

— А если бы перед на тротуаре выбежал ребенок? — возмутились одни в группе «АСТ-54». — Кроме того, от такой езды портится плитка, который застелен тротуар. Беспредел!

Часть подписчиков паблика напротив заступилась за водителя маршрутки.

— Он не может проехать, потому что выделанная для проезда автобусов полоса, занята легковушками, — объяснили поступок водителя новосибирца.

Но обе стороны спора сошлись в одном: в любом случае автомобилист нарушил правила дорожного движения.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске водитель маршрутки объехал пробку по тротуару

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