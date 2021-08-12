В Новосибирске автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии

Пешеход доставлен в больницу. Фото: ГИБДД Новосибирской области

В четверг, 12 августа, в Новосибирске на Красном проспекте неизвестный водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Авария произошла около пяти часов утра. Водитель ехал в сторону улицы Крылова по улице Державина. У дома №62 по улице Красный проспект, совершил наезд на пешехода, который двигался вдоль проезжей части. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

— В результате аварии пострадавший пешеход был госпитализирован в больницу, его личность устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

На месте работали полицейские, которые устанавливали обстоятельства аварии.

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