Тяжело дышал и не мог встать на ноги: под Новосибирском автомобилист сбил лося

На помощь вызвали ветеринаров. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске в Академгородке в районе лыжной базы имени Тульского автомобиль сбил лося. Инцидент произошел вечером 11 августа. Очевидцы выложили в соцсеть видео с места ДТП. На кадрах видно, как животное лежит на обочине со сломанным рогом и не может встать. Он тяжело дышал.

— В данном ДТП никто людей не пострадал, заявок не поступало, — рассказали КП-Новосибирск в отделе пропаганды.

По словам очевидцев, на место были вызваны ветеринары для пострадавшего лося. Животное в это время пыталось встать на ноги, но попытки не увенчались успехом.

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