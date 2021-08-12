«Восхитительно! Город будто замер»: Новосибирск окутал густой туман

Новосибирск окутал густой туман. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

В четверг, 12 августа, Новосибирск окутал густой утренний туман. Как только новосибирцы поехали на работу, снимки белой пелены из разных районов города разлетелись по соцсети. Картина, которая предстала перед глазами жителей города, восхитила их.

Новосибирцы, спешащие на работу, сфотографировали пелену. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

— Город будто замер в моменте, — поделились новосибирцы.

Туман такой плотный, что на расстоянии 50 метров ничего не видно. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Второй день в Новосибирске идут дожди. Синоптики прогнозировали сегодня туман. Температура воздуха составит +19…+21 градус днем и +14…+16 ночью.

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