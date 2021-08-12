Пробки в Новосибирске на утро 12 августа 2021 года: затор на улице Большевистской

Уровень пробок в Новосибирске достиг 4 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 12 августа 2021 года осложнили проезд на улице Большевистской. Там трудно проехать в районе «Речного вокзала». Затор образовался от улицы Водопроводной до сквера «Юность». Об этом сообщает «2ГИС».

Традиционно утром трудно проехать в районе площади Труда. Пробка собралась на улице Немировича-Данченко в районе площади Лыщинского. Автомобилисты не могут проехать на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

На Красном проспекте движение осложняет сломанный светофор на пересечении с улицей Каинской.

В целом по городу уровень пробок достиг 4 баллов.

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