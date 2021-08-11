Дожди с грозами в Новосибирской области закончатся к выходным

Синоптики рассказали, когда в регионе вновь буде солнечно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние несколько дней в Новосибирской области стоит хоть и теплая, но дождливая и пасмурная погода. Синоптики рассказали, когда в регионе вновь буде солнечно.

— В четверг 12 августа и в пятницу 13 в области еще будут идти дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха на протяжении этих дней будет варьироваться от +15 до +21 градуса, ветер будет дуть со средней скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В субботу, 14 августа, в регионе хоть и будет пасмурно, но осадков уже не ожидается. Температура воздуха в среднем поднимется до +18…+20 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Солидарны с коллегами и синоптики сервиса Яндекс.Погода. По их прогнозам дожди в Новосибирской области закончатся к концу рабочей недели. На выходных же ожидается облачность с прояснениями и температура воздуха +20…+22 градуса.

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