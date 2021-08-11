«Задушили электрокабелем»: двое сибиряков пойдут под суд за жестокое убийство друга

Сибиряков обвиняют в убийстве. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области троих мужчин обвиняют в жестоком убийстве знакомого. Произошло преступление еще в 2014 году, однако расследования уголовных дел против двоих из обвиняемых завершились только сейчас.

— По данным следствия, вечером в один из дней октября 2014 года компания ранее знакомых между собой мужчин вместе выпивали в подвале гаража в гаражно-строительном кооперативе «Полет» в Калининский районе. В ходе застолья между 18-летним, 23-летним и 24-летним обвиняемыми с одной стороны и 23-летним потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний был сильно избит, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — После этого, обвиняемые поднялись наверх в помещение гаража, где вместе решили убить потерпевшего. 18-летний и 24-летний парня нашли шнур электрокабеля, обмотали им шею 23-летнего сибиряка и задушили его. Убедившись, что парень мертв, обвиняемые отвезли его тело в одно из дачных обществ в Мошковском районе и закопали.

Раскрыто уголовное дело было относительно недавно. Сейчас уже 30-ти и 31-летним мужчинам предъявлены обвинения по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических или психотропных веществ». Их уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Уголовное дело 25-летнего парня по статье 205 УК РФ будет рассматриваться судом отдельно в связи с тем, что он заключил сделку со следствием.

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