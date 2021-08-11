«Теперь его хоть выбрасывай»: сибирячка хотела вернуть потерянный телефон владельцу, но вместо благодарности получила оскорбления

Вместо благодарностей сибирячка получила в свой адрес кучу упреков. Фото: предоставлено героем публикации

Жительница ОбьГЭСа нашла на улице потерянный мобильный телефон и решила попробовать отыскать его владельца по соцсетям. Сотовый сибирячка забрала с собой домой, сфотографировала и выложила в местный паблик Вконтакте. Владелица аппарата откликнулась на следующий день. Однако вместо благодарностей сибирячка получила в свой адрес кучу упреков.

— Телефон мы нашли случайно, в кустах около ДК «Приморский». Он был разряжен и с места позвонить никому мы не могли. Пришлось забрать с собой, подзарядить немного, чтобы были видны обои и прочее, сфотографировать и выложить в сеть. Нести все это дело в полицию у меня времени не было — у дома меня болеет маленький ребенок, — рассказала КП-Новосибирск женщина, нашедшая мобильник. — Через некоторое время мне позвонила женщина и сразу же с наездом стала спрашивать, кто я, что у меня делает этот телефон. Потом она стала на повышенных тонах требовать отнести ей его домой чуть ли не на блюдечке с голубой каемочкой. Я ей, конечно, отказала и предложила самой забрать мобильник. Но женщина стояла на своем, и зачем-то даже пригрозила заблокировать сим-карту телефона. Я ей тогда со зла ответила, что тогда мне его останется просто выбросить, ведь мне чужой мобильный вообще не нужен.

На самом деле выбрасывать телефон, сибирячка, конечно же, не планирует. Как только у нее появится возможность, женщина собирается занести его консьержке дома, где живет владелица аппарата.

— Я сама уже, конечно, успокоилась, телефон отнесу в ее дом, а дальше — пусть делают с ним, что хотят. Я вообще так поняла, что мобильник по факту не ей принадлежит, а ребенку, но все равно не понимаю, зачем все это было разводить… Попросили бы по-человечески, и все было бы хорошо. А так — теперь десять раз подумаешь, прежде чем добро кому-то делать, — пояснила сибирячка.

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