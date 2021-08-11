Сибиряк до смерти избил свою возлюбленную битой из-за ревности

44-летний мужчина до смерти избил свою возлюбленную битой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Сарыбалык Новосибирской области 44-летний мужчина до смерти избил свою возлюбленную битой из-за ревности. Против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

— 17 сентября 2020 года в правоохранительные органы от местных жителей поступило сообщение об обнаружении в одном из домов села Сарыбалык женщины без признаков жизни, с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти, а также сведения о внезапном отъезде из села сожителя потерпевшей, — сообщили в областном Следственном комитете.

Вскоре полицейские и следователи задержали мужчину. Он рассказал им, что вечером 16 сентября он поссорился со своей возлюбленной из-за ревности и сильно избил ее руками и деревянной битой. От полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас уголовное дело сибиряка с обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

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