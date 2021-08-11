Из-за сноса общежития НГУ может возникнут дефицит в 350 мест для студентов

В Академгородке начали сносить общежитие НГУ №3. Фото: "Ненаучный Городок"

В новосибирском Академгородке начали сносить общежитие НГУ №3. Об этом сообщили сами студенты в социальных сетях.

— Из комнат выносят мебель, некоторую просто выбрасывают через окна. Судя по траншее, вокруг здания скоро появится забор, — сообщается в паблике Вконтакте «Ненаучный Городок».

Мебель выбрасывают прямо из окон. Фото: "Ненаучный Городок"

После сноса этого общежития вместимость студгородка сократиться на 350 мест. Из-за этого жившим там студентам придется переселяться в другие общежития. Свободных комнат, правда, на всех может не хватить. Тогда молодым людям придется жить едва ли не по четыре человека в одной комнате. КП-Новосибирск направила запрос в НГУ с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Напомним, на месте снесенного общежития планируется построить новый учебный корпус СУНЦ НГУ. Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что завершить его строительство планируется до 2023 года.

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