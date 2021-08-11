60 заявок поступило от новосибирских предприятий на централизованную вакцинацию сотрудников

Вакцинироваться могут все желающие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области побывал Андрей Гончаров побывал в новом пункте вакцинации трудовых коллективов в ТЦ «Амстердам».

- Запрос на корпоративную вакцинацию уже давно существует, порядка 60 заявок было от предприятий для вакцинации сотрудников, в первую очередь – это предприятия сферы обслуживания, торговли, также от промышленных предприятий поступали просьбы организовать возможность одномоментно провакцинировать сотрудников. Совместно с министерством здравоохранения мы открыли такой специализированный пункт вакцинации, закреплен он территориально за 16 поликлиникой. Порядка 30 заявок от трудовых коллективов было на вчерашний день, - пояснил Андрей Гончаров. Он также отметил, что ведомствами рассматривается вопрос об открытии аналогичного пункта вакцинации в правобережной части города.

Заявки фирмы могу подать по телефону 8 (383)238-62-17, или адресу электронной почты vmm@nso.ru. Вакцинация производится по удобному для организаций графику.

Всего на территории области для реализации массовой вакцинации минздравом региона развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также более 20 мобильных пунктов на территории города и 9 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.