86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области

В 2021 году 86 автомобилей получат медучреждения Новосибирской области по нацпроекту «Здравоохранение». Фото: Правительство Новосибирской области

В 2021 году 86 автомобилей получат медучреждения Новосибирской области по нацпроекту «Здравоохранение». Модернизацию первичного звена здравоохранения, а также создание единого цифрового контура и другие вопросы реализации этого нацпроекта были рассмотрены в ходе совещания под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова.

Участие в совещании, прошедшем в формате видеоконференции в Правительстве региона, приняли руководители профильных областных исполнительных органов госвласти, задействованных в реализации нацпроекта «Здравоохранение», а также представители государственных медучреждений, подведомственных областному минздраву.

— Уже 17 автомобилей — 9 единиц «Лада Гранта» и 8 единиц «УАЗ Патриот» осуществляют выезды для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Приобрести автомобили для медицинских организаций планируется до конца года, — сообщил замминистра здравоохранения региона Александр Колупаев.

На совещании обсудили и ход реализации других региональных проектов, входящих в нацпроект «Здравоохранение». К примеру, проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предусмотрено порядка 523 миллионов рублей из средств федерального и областного бюджетов на приобретение оборудования для переоснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения профилактики развития заболеваний.

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