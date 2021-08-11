Муж, расчленивший жену в Москве и покончивший с собой, оказался новосибирцем

Следователи возбудили уголовное дело.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Стали известны подробности страшного убийства, которое произошло в Москве. Напомним, в съемной квартире мужчина безжалостно расправился со своей женой.
— В квартире было обнаружено тело 41-летней женщины из города Прокопьевска. Убийцей оказался ее 46-летний муж - житель города Новосибирска. Тело кемеровчанки было обнаружено в ванне. У нее была отрезана голова, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Сейчас дело передано в Следственный комитет города Москвы.
— Предварительно следствие полагает, что мужчина совершил убийство сожительницы, после чего покончил жизнь самоубийством. Квартира в которой проживали мужчина и женщина была закрыта изнутри, — сообщает столичный Следственный комитет.
Правоохранители назначили мужчине посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбудено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ — «Убийство».
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