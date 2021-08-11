На трассе под Новосибирском столкнулись три иномарки: пострадал ребенок

Под Новосибирском недалеко от поселка Садовый произошло ДТП с тремя пострадавшими.

На трассе под Новосибирском недалеко от поселка Садовый произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась днем 9 августа.

— Около часа дня 38-летний водитель автомобиля «KIA RIO» ехал по автодороге Н-2101 со стороны поселка Садовый в сторону Новосибирска. На 1 километре он столкнулся с автомобилем «HONDA LOGO», под управлением 45-летнего водителя, который ехал в попутном направлении. В результате чего автомобиль «HONDA LOGO» столкнулся с автомобилем «TOYOTA CALDINA», за рулем которого был 39-летний водитель, который также ехал в попутном направлении, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В ДТП пострадали три человека, в том числе и 11-летний мальчик. Медики оказали им необходимую помощь. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, по данному факту проводится проверка.

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