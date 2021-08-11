«С места не сходит, глаза грустные»: собака два месяца ждет на трассе хозяина-предателя

Собака ждет своего хозяина второй месяц. Фото: Галина Сергеевна

В Новосибирской области в поселке Ягодном на обочине дороги пес ждет своего хозяина уже два месяца: местные жители уже прозвали собаку Хатико. О судьбе животного стало известно после того, как в группе «В Карасуке Подслушано» одна из местных жительниц выложила пост о верном псе.

— Собачка живет на обочине дороги все лето и не сходит с места, сидит на своей лежанке в траве. Кормят ее местные жители, а пить она бегает на озеро. Ждет упорно своего хозяина, который высадил его и уехал, — пишет автор публикации.

Местные жители пытались забрать собаку к себе, но она ни к кому не шла и оставалась у дороги:

— Она настолько адаптировалась к дороге, что уже ложится прямо посредине и лежит. Я насыпала ей корм, хотела погладить, тихонько рычит, глаза грустные, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

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