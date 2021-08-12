Погода в Новосибирске на 12 августа 2021 года: не убираем зонты

В Новосибирске продолжается неделя дождей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 12 августа 2021 года: пасмурное небо и дождь будут сопровождать новосибирцев весь день. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 12 августа в Новосибирске будет облачно, дождь. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14. Температура воздуха составит +19…+21 градус днем и +14…+16 ночью. По области также похолодает до +21 градуса. Местами будут сильные ливни, грозы и град, ночью по юго-востоку местами небольшие дожди с грозой. Ночью и утром при прояснениях туманы, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», весь день будет небольшой дождь со слабым ветром около 3 м/с. Утром температура воздуха составит +16...+17 градусов, днем — +18...+19, а вечером опустится до +14.

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