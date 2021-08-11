Под Новосибирском спасатели вызволили двух детей, оказавшихся в ловушке посреди реки

Спасатели максимально оперативно нашли отдыхающих. Фото: МЧС России Новосибирской области

10 августа произошло сразу два ЧП, в которых чудом не пострадали дети — 14 летний подросток и двое восьмилетних ребятишек.

— Первый случай произошел на озере Чаны: там в беду попали двое взрослых мужчин и подросток. Они рано уплыли на лодке на рыбалку, телефонов у них с собой не было и в назначенное время они не вернулись. Родные начали бить тревогу, спустя шесть часть спасатели нашли пропавших. Оказалось, что рыбаки заблудились, — сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Второй инцидент произошел на реке Бердь: там из-за вышедшего из строя гидроцикла двое взрослых и двое детей оказались в ловушке на воде. О том, что они в беде, спасателям сообщили очевидцы. Через 40 минут пострадавшие были доставлены на берег

К счастью, никто из детей и взрослых не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.