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Общество11 августа 2021 11:31

Владимир Познер объяснил, почему гимнастку Дину Аверину лишили олимпийского золота

Телеведущий подчеркнул, что этот спор могут разрешить только профессионалы
Александра СУДАРЬ
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Познер высказал свое мнение, почему художественная гимнастика осталась без золота на Олимпиаде в Токио.

Познер высказал свое мнение, почему художественная гимнастика осталась без золота на Олимпиаде в Токио.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущий Владимир Познер объяснил причины поражения Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Почему судьи лишили российскую спортсменку золота Игр и отдали победу уронившей ленту израильской спортсменке Линой Ашрам, Познер рассказал в беседе с NEWS.ru.

— Все виды спорта, где нет четкого, конкретного результата в виде секунд, минут, сантиметров, метров, где победители определяются по мнению судьи — это субъективные, — отметил Познер.

Телеведущий отметил, чтобы беспристрастно оценить выступления спортсменок и понять, кто все-таки был впереди, надо быть профессионалом. Про себя Познер сказал, что он всего лишь зритель.

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