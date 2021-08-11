Украденные деньги мужчина потратил на себя. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске два пассажира, иностранные граждане, предъявили в кассе аэропорта Толмачево поддельные билеты до Южно-Сахалинска, которые приобрели через соотечественника. Мужчина обманул семейную пару, получив от них нужную сумму за билеты, но так и не оплатил их перелет, а деньги оставил себе.

— Злоумышленник произвел процедуру оформления документов через мобильное приложение. Мужчина заверил семейную пару, что билеты приобретены, взял с них более 40 тысяч рублей и убедил в том, что они могут регистрироваться на рейс, — сообщает пресс-служба УТ МВД Росси по Новосибирской области.

37-летнего мошенника удалось задержать в аэропорту Толмачево, когда тот покидал здание аэровокзала. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы.

Смотреть видеосюжет Сибиряк продал семейной паре фальшивые авиабилеты за 40 тысяч рублей

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