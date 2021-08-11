Поиски пропавшего месяц назад пенсионера в Новосибирской области закончились трагедией

Пенсионер ушел из дома в начале июля. Фото: поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»

В Новосибирской области поиски пропавшего месяц назад 70-летнего Владимира Николаевича Галятина закончились трагедией. Напомним, что сибиряк пропал 8 июля. Он жил в поселке Спирино в Новосибирской области. Его пропажу обнаружила соседка и сразу же обратилась к участковому.

— Пенсионера нашли на северо-востоке от родного поселка. Тело обнаружил мужчина из соседнего села, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» подтвердили данную информацию.

— Найден, погиб, — кратко сообщают волонтеры.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким пенсионера.

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