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Происшествия11 августа 2021 10:18

Под Новосибирском мужчина залез в магазин и украл три коробки игрушечных пистолетов

Его задержали росгвардейцы на месте преступления
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Мужчина украл из магазина три коробки игрушечных пистолетов.

Мужчина украл из магазина три коробки игрушечных пистолетов.

Фото: Василий Вахрин

Росгвардейцы задержали с поличным мужчину, укравшего три коробки игрушечных пистолетов. Сибиряк разбил стекло в двери и залез в магазин, расположенном на улице Ленина в Карасуке.

— В помещении сработала сигнализация. Прибыв на место, сотрудники увидели, разбитый стеклопакет и рядом трубу. В это время от магазина шел мужчина. В ходе досмотра при нем обнаружили три коробки с игрушечными пистолетами. Он спрятал их в спортивную куртку, — рассказали в Росгвардии по Новосибирской области.

Теперь мужчине грозит наказание. Сибиряка передали полицейским.

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