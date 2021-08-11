Под Новосибирском мужчина залез в магазин и украл три коробки игрушечных пистолетов

Мужчина украл из магазина три коробки игрушечных пистолетов. Фото: Василий Вахрин

Росгвардейцы задержали с поличным мужчину, укравшего три коробки игрушечных пистолетов. Сибиряк разбил стекло в двери и залез в магазин, расположенном на улице Ленина в Карасуке.

— В помещении сработала сигнализация. Прибыв на место, сотрудники увидели, разбитый стеклопакет и рядом трубу. В это время от магазина шел мужчина. В ходе досмотра при нем обнаружили три коробки с игрушечными пистолетами. Он спрятал их в спортивную куртку, — рассказали в Росгвардии по Новосибирской области.

Теперь мужчине грозит наказание. Сибиряка передали полицейским.

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