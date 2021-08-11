В Новосибирске от коронавируса умерли 10 человек за сутки: самому младшему был 51 год

От коронавируса умерли 10 человек за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 11 августа, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 10 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 58, 72, 79 и 82 лет и женщины в возрасте 51, 69, 78, 81, 82 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 449 человек, — уточнили в оперштабе правительства региона.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находится 268 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 28 пациентов.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 191 человека, выздоровели 139 пациентов.

С начала эпидемии ковидом переболели 54884 человека, выздоровели, в том числе 4101 ребенка, выздоровели 45899 пациентов.

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