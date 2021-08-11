В Новосибирске ограничили движение по улице Станционная из-за провалившего асфальта

На участке образовалась пробку. Фото: Архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 11 августа, в Новосибирске на улице Станционной в районе площади Труда было ограничено движение транспорта из-за сужения на 6 метров проезжей части улице Станционной в районе домов № 8 и 10. Об этом сообщает мэрия области.

— При ремонтных работах образовался промыв под проезжей частью. Провал устраняется, — сообщили в ведомстве.

Водителям рекомендуют быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.

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