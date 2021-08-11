В ГИБДД рассказали о состоянии сибирячки, которую у остановки «Красина» сбила иномарка

Женщину, сбитую на тротуаре, госпитализировали в больницу. Фото: АСТ-54
В ГИБДД по Новосибирску рассказали о состоянии женщину, которую иномарка сбила у остановки «Красина». Автомобиль сбил ограждение и выехал на тротуар.
— Врачи диагностировали у женщины перелом ноги. Сейчас она в больнице. Травму сибирячка получила от металлического ограждения, которое снес автомобиль, выехавший на тротуар, — уточнили в ведомстве.
Как сообщили в ГИБДД , мужчина сел за руль выпившим.
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