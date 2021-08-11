Иномарка ночью врезалась в магазин в Кировском районе Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из магазина на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска поступил в дежурную часть Агентства Безопасности в 3.17 в ночь на среду, 11 августа. Группа быстрого реагирования прибыла на место вызова через 3 минуты и обнаружила в торговом павильоне пролом.

Стена высотой около 1,5 метра, сделанная из металлических сэндвич-панелей, сложилась буквально пополам, из-за чего в ней образовалась огромная дыра. Следов проникновения в торговую точку и хищения имущества выявлено не было.

В ходе беседы с работниками соседних магазинов «гвардейцам» удалось выяснить, что некоторое время назад возле павильона стоял автомобиль «Тойота-Виндом» черного цвета. Ее возможный владелец, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог самостоятельно открыть двери машины и вызвал специальную службу. После того как доступ в машину был предоставлен, мужчина, начав движение, вероятно, врезался в павильон и скрылся с места ДТП.

К сожалению, поиск виновника дорожно-транспортного происшествия по горячим следам положительных результатов не дал. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД, Кировского отдела полиции, собственник помещения. Ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием, устанавливается.