В Новосибирске ищут 16-летнюю девочку, не вернувшуюся с прогулки

Подросток пропал в прошлую субботу. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске волонтеры ищут 16-летнюю Дарью Дрофа, которая ушла вышла на прогулку и не вернулась домой. Девочка пропала 7 августа 2021 года в Кировском районе города. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Ее рост 158 сантиметров, нормального телосложения, волосы крашеные белые с рыжим, длина по плечи, глаза серо-голубые. В день исчезновения на пропавшей была белая футболка, зеленая кофта с капюшоном, голубые джинсы, белые кожаные кроссовки, - говорится в сообщении поискового отряда.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка просим сообщить по номеру 112 или же 8 800 700-54-52.

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