В Новосибирске иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину на остановке

На месте работает полиция. Фото: «АСТ-54»

В среду, 11 августа в Дзержинском районе Новосибирска водитель иномарки выехал на тротуар и сбил женщину на остановке «Красина». Кадры с места ДТП поделились очевидцы в соцсети.

— От водителя пахло алкоголем. Женщине понадобилась помощь медиков, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

В ГИБДД пообещали прокомментировать аварию чуть позже. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

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