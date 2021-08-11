«Слезы навернулись»: соцсети растрогал клип группы «Silenzium» на песню Виктора Цоя «Перемен»

Клип снимали на крыше заброшенного здания. Фото: стоп-кадр с видео

Новосибирская группа SILENZIUM выпустила кавер на песню группы «Кино» — «Перемен». За шесть дней клип набрал более 147 тысяч просмотров на платформе YouTube. Клип был снят на крыше заброшенного здания Военного городка в Октябрьском районе. Главные герои клипа дети, которые случайно находят капсулу времени с посланием нашему поколению.

— Идея снять такой клип на песню «Перемен» пришла мне в голову примерно два месяца назад сама по себе, и я поняла, что нужно делать. Почему? Не могу объяснить. В искусстве нет логических ответов, приходит какая-то идея и я ею начинаю гореть, — рассказывает КП-Новосибирск лидер группы и виолончелистка Наталья Григорьева.

Сразу же после зарождения идеи группа начала реализовывать свои идеи в реальность. По словам Натальи, была проделала колоссальная работа. Сама она выступила в работе, как режиссер, оператор, занималась монтажом всего клипа, а также выполняла работу аранжировщика.

Клип «Перемен» вышел в с в двух разных версиях: для российской аудитории с длинной сюжетной линией, другая для зарубежной.

— Никак не ожидали, что у клипа будет такой успех, он сейчас является самым просматриваемым у нас на канале по статистике. В целом у нас не возникает вопроса, почему клип стал таким просматриваемым, потому что мы явно попали в болевую точку многих людей. Хотя и раньше мы создавали подобное, но именно этот клип конкретно «взорвал», — дополнила Наталья.

Пожалуй, не стоит объяснять о том, в чем смысл песни, ведь все и так лежит на поверхности. Песня, как гимн новой жизни, которая должна быть похожей ни на что прежнее.

— Сама песня заряжена бешенной энергией. Само желание перемен и чего-то нового буквально витает у нас в воздухе, — считает виолончелистка.

Рассказывая о планах группы, лидер группы отметила, что они любят работать в разных стилях и экспериментировать. Дальше поклонников группы ждет, что-то более умиротворенное и спокойное.

— Сейчас мы готовим другие клипы, но они немного с другим посылом, другим стилем. Дальше мы планируем сделать более спокойный природный кавер или по-другому медитативно размышленческий, — подытожила артистка.

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