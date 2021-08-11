«Забыла закрыть замок»: сибиряк угнал из гаража 58-летней пенсионерки «Жигули»

Полицейские поймали сибиряка, угнавшего из гаража машину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарском районе Новосибирской области 31-летний мужчина угнал из гаража 58-летней пенсионерки «Жигули». Дело было ночью 9 августа в селе Дмитриевка. Сибиряка не смутило, что гараж находится прямо под окнами односельчанки. В ту ночь женщина забыла закрыть дверь на замок. Пропажу транспорта она заметила на утро. Пенсионерка тут же обратилась за помощью в полицию.

— Ориентировка на машину была передана всем дежурившим нарядам полиции. Автомобиль нашли около деревни Воздвиженка. Полицейские установили личность мужчины, угнавшего машину. Ранее уже был судим за такое же преступление, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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