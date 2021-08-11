Пробки в Новосибирске на утро 11 августа 2021 года: затор на Димитровском мосту

На съезде с Димитровского моста столкнулись две иномарки. Фото: «2ГИС»

Пробки в Новосибирске на утро 11 августа 2021 года осложнили проезд на Димитровском мосту. Там столкнулись две иномарки. Сразу две полосы оказались заблокированными. Затор образовался в сторону левого берега. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробка образовалась на площади Энергетиков и на примыкающих к нй улицах. Также водителям приходится объезжать в плотном потоке открытый люк. Также проезд осложняет сужение дороги.

— Как ездить на работу? - сетуют водители в пробке.

— Скоро одну полосу только оставят.

— Стоим намертво. Есть у кого вертолет?

Также пробка собирается в районе площади Лыщинского. Сложная дорожная обстановка сложилась на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

В целом по городу уровень пробок достиг 5 баллов.

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