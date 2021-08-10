Новосибирский ученый назвал причину высокой заболеваемости коронавирусом в деревнях

Среди родственников существует взаимосвязь в течении болезни. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кандидат биологических наук из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых рассказал, что могло послужить причиной вспышек распространения коронавируса в деревнях и селах. По его словам, повлиять на эту тенденцию могли пышные поминки, принятые в сельской местности.

— Смертность на поминках очень высокая. Инкубационный период у родственников, которые заразились от умершего, еще не прошел. Поэтому поминки — это повод заболеть всем вместе — рассказал Сергей Седых в эфире радио «Вести Новосибирск». — И подобное происходит сейчас во многих деревнях: когда дети приехали из города, бабушку заразили, уехали. Бабушка умерла. А через неделю уже грузовики с гробами, и население деревни все уменьшается и уменьшается.

Ученый также отметил, что среди родственников, помимо высокой вероятности заразиться друг от друга, существует также взаимосвязь в течении болезни. К примеру, если мама тяжело переносила инфекцию, есть вероятность, что также будут болеть и ее дети. Поэтому, по словам специалиста, людям, чьи близкие родственники болели ковидом в тяжелой форме, необходимо вакцинироваться в первую очередь.

Напомним, по данным областного оперштаба на утро 10 августа, в Новосибирской области зарегистрировано 54 693 случая коронавируса, 198 из них - за прошедшие сутки, в том числе у 4 073 детей.

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