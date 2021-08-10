Под Новосибирском стриж запутался на козырьке балкона: ему на помощь пришли спасатели

Птица запуталась в козырьке балкона. Фото: Кадр из видео

В поселке Краснообск Новосибирской области стриж запутался на козырьке балкона квартиры на четвертом этаже. Инцидент произошел 10 августа, на помощь незадачливой птице пришли спасатели.

— 2021 оперативному дежурному службы поступил вызов от жителей поселка. По их словам, запутавшаяся птица уже долгое время не могла освободиться сама, — пояснили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы НСО.

Спасатели освободили птицу и передали одной из местных жительниц. Женщина же, в свою очередь, передала стрижа в орнитологический клуб.

Смотреть видеосюжет Под Новосибирском спасатели пришли на помощь стрижу, запутавшемуся на козырьке балкона

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