Под Новосибирском стриж запутался на козырьке балкона: ему на помощь пришли спасатели

Птица запуталась в козырьке балкона. Фото: Кадр из видео
В поселке Краснообск Новосибирской области стриж запутался на козырьке балкона квартиры на четвертом этаже. Инцидент произошел 10 августа, на помощь незадачливой птице пришли спасатели.
— 2021 оперативному дежурному службы поступил вызов от жителей поселка. По их словам, запутавшаяся птица уже долгое время не могла освободиться сама, — пояснили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы НСО.
Спасатели освободили птицу и передали одной из местных жительниц. Женщина же, в свою очередь, передала стрижа в орнитологический клуб.
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