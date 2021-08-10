«Сбежал у кого-то?»: новосибирцы засняли на видео большого ужа, ползавшего у дороги

Змею засняли недалеко от проезжей части. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы сняли на видео невозмутимого ужа, ползающего около проезжей части в Первомайском районе. Сибиряки предположили, что змея может быть домашней и просто уползла от хозяина.

— На улице Центральная сидит ужик. Может, сбежал от кого, — предполагают очевидцы в паблике «Подслушано Первомайка».

Однако, вполне вероятно, что змея просто искала для себя комфортное местечко, чтобы отдохнуть, и приползла прямо к дороге. Ранее координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова уже рассказывала КП-Новосибирск о том, что в Новосибирской области в этом году ужей стало действительно больше обычного. Возможно, это связано с тем, что это лето у нас выдалось прохладным и влажным — а именно такие условия и нравятся змеям. Кроме того, благодаря такой погоде вывелось очень много лягушек и головастиков, которыми питаются ужи. Людям опасаться ужей не стоит: эти змеи совершенно безобидны для человека, и, как правило, при встрече с ним стараются как можно быстрее спрятаться.

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