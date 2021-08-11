Погода в Новосибирске на 11 августа 2021 года: что обещают синоптики

Дожди в Новосибирске не прекращаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 11 августа 2021 года: день обещает быть теплым, но может снова пойти дождь. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра поделились прогнозом.

— 11 августа в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью, утром и днем — небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, местами до 14. Температура воздуха составит +20…+24 градуса днем и +16…+18 ночью. По области температура поднимется до +24 градусов. Местами будут сильные ливни, грозы и град, ночью по юго-востоку местами небольшие дожди с грозой. Ночью и утром при прояснениях туманы, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», весь день будет небольшой дождь со слабым ветром около 2,5 м/с. Утром температура воздуха составит +15...+19 градусов, днем — +19...+20, а вечером опустится до +16.

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