Рай для инстаграмщиков: туристы заполонили розовое озеро Бурсоль ради селфи

Кадры сделанные на рассвете очень впечатляют. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Озеро Бурсоль в Алтайском крае стало одним из излюбленных мест новосибирцев. Манит сибиряков туда не только природная красота, но и цвет воды. Из-за маленьких рачков и микроскопических водорослей она розовая. А из-за погоды оно может менять цвет от бледно-розового до ярко-малинового.

Еще один «пункт» из-за которого новосибирцы едут на Бурсоль — чудо-поезд. Он ездит прямо по рельса, проложенным в воде. Два медленно шатающихся вагончика везут соль, которую добывают в этом озере.

Посмотрите какой цвет у воды. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Когда лучше фотографироваться? В хорошую погоду, на рассвете или закате. И конечно же, лучше это делать летом, когда на небе ни облачка. Тогда воде не нужны никакие фильтры.

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