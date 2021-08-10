В минздраве прокомментировали выписку пенсионера из новосибирского ковид-госпиталя в тяжелом состоянии и с пролежнями

В областном минздраве прокомментировали инцидент с 78-летним пенсионером. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном минздраве прокомментировали инцидент с 78-летним пенсионером, родственники которого пожаловались на плохой уход в Городской клинической больнице № 11. Напомним, по словам родных, мужчина попал туда с коронавирусом, однако, к моменту выписки из учреждения, его состояние только ухудшилось: пенсионер сильно похудел, а на теле образовались пролежни.

— Министерство здравоохранения региона запросило пояснения у стационаров, где проходил лечение мужчина, и поликлиники, где он наблюдается. Там пояснили, у данного пациента, задолго до инфицирования новой коронавирусной инфекцией в 2020 году, было диагностировано тяжелое онкологическое заболевание. Пациент проходил лечение от ковида в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11», долечивался в ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница», и был выписан домой с отрицательным результатом ПЦР-теста, — пояснили в областном минздраве. — Сразу после пациента посетил терапевт ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22», его было предложено госпитализировать в связи с основным заболеванием в паллиативное отделение. При врачебном осмотре были обнаружены незначительные единичные пролежни. Тяжесть состояния пациента обусловлена основным онкологическим заболеванием.

В минздраве отметили, что в данном случае родственники сами отказались от госпитализации, решив, что ухаживать за пенсионером будут сами. Позже, 10 августа, квартиру пенсионера посетил хирург поликлиники №22, однако дверь врачу там не открыли. Завтра, 11 августа, дедушку осмотрит бригада врачей в присутствии родственников. После этого будет принято решение о том, нужно ли везти пенсионера в больницу или можно просто скорректировать его схему лечения на дому. В ведомстве предупредили: если дверь медикам снова не откроют, они будут вынуждены обратиться в органы.

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Об этом рассказали его родственники (подробнее).

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