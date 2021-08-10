В Новосибирске в торговом центре «Амстердам» открылся пункт вакцинации

Пункт вакцинации заработал 9 августа. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в торговом центре «Амстердам», что находится по адресу ул. Геодезическая, 4/1, открылся пункт вакцинации от COVID-19 для трудовых коллективов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

— Уже сейчас на вакцинацию подали заявки около 30 компаний. Совсем скоро вакцинируются от коронавируса сотрудники торговой сети «Пятерочка», центра «Гигабайт», ООО «ТД «Мироград», ООО «Итерн», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день на территории Новосибирской области развернуто 97 пунктов для вакцинации. Из которых 42 городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также более 20 мобильных пунктов на территории города и 9 мобильных пунктов в Новосибирской области. А также 97 мобильных прививочных бригад.

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