Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве экс-депутата горсовета Ивана Митряшина

Суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Новосибирский районный суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве 46-летнего экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина. Об этом стало известно сегодня, 10 августа.
— Рассмотрено ходатайство старшего следователя следственного о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, — сообщили в суде. — Постановлением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 10.08.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого на 1 месяц, а всего до 4 месяцев, то есть до 11 сентября 2021 года.
Напомним, трагедия произошла 10 мая этого года в Каменском районе Новосибирской области. Установлено, что подозреваемый вместе с Митряшиным вместе выпивали и во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил экс-депутата ножом. После чего пострадавшего с травмами доставили в больницу: врачи долго боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. Позже 50-летнего подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
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