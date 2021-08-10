«Пригрозил избить и потребовал деньги»: в Новосибирске 18-летний парень ограбил подростка

В Новосибирске 18-летний парень ограбил подростка на улице. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 18-летний парень ограбил подростка на улице. Сейчас его уже задержала полиция.

— 16-летний подросток накануне возвращался домой около десяти часов вечера по улице Депутатская, когда его увидел подозреваемый. 18-летний парень подошел к нему и, угрожая избить, потребовал отдать ему деньги. Подросток отдал ему имевшиеся у него 300 рублей, и парень сбежал, — сообщили в областном Следственном комитете.

Родители подростка обратились в полицию с заявлением и вскоре парня уже задержали полицейские и доставили к следователю. Выяснилось, что раньше парень уже попадал в поле зрения правоохранителей. Свою причастность к этому преступлению он подтвердил, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

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