В Новосибирске у школы № 15 строят стадион с футбольным полем

Ход работ по реконструкции старой площадки проконтролировал мэр Анатолий Локоть. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Отличная новость для учеников и преподавателей школы № 15, что находится на улице Немировича-Данченко: там появится стадион с площадкой для сдачи норм ГТО и футбольным полем. Ход работ по реконструкции старой площадки проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

- Здесь была спортивная площадка с момента строительства школы – больше 50 лет. Поле находилось в неудовлетворительном состоянии, проводить соревнования было нельзя. Несколько лет назад мы говорили о намерении поддержать идею – создать площадку для сдачи норм ГТО. Рассматривали варианты привлечение дополнительных средств. В этом году подошли к решению проблемы по-новому. Депутаты областного и городского уровней предложили использовать свои ресурсы, которые были запланированы для реализации депутатских наказов. Была разработана проектно-сметная документация. Общая стоимость проекта – 16 миллионов рублей. Он рассчитан на два года, однако подрядчик обещает в этом году сделать основную часть работ. Эта площадка очень важна и для школы, и для 30 тысяч жителей микрорайона, – заявил Анатолий Локоть.

В центре стадиона появится футбольное поле: для него уже заказали искусственный газон. Вокруг поля оборудуют две беговые дорожки с резиновым покрытием. На стадионе предусмотрена яма для прыжков, зоны для мини-футбола, баскетбола и волейбола, площадка для сдачи норм ГТО и полоса препятствий. Также на спортивном объекте появится оборудование, необходимое для проведения уроков физкультуры.

А в школе уже мечтают, какие секции можно будет организовать для ребятишек:

- Планируем развивать футбол. Будем работать со спортивными школами для привлечения тренеров, поделилась директор школы № 15 Оксана Гудымова.

Кстати, заниматься на стадионе смогут не только школьники, но и жители Станиславского жилмассива: для них составят расписание.