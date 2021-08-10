В Новосибирске коммунальщики незаконно оставили без воды сибирячку

Женщина обратилась в прокуратуру. Фото: Архив «КП» Фото: Тимур ХАНОВ

В Новосибирской области управляющая компания отключила водоснабжение одной из местных жительниц. Женщина обратилась в прокуратуру, после чего началась проверка.

— По закону компания может отключить водоснабжение в помещении, проживающие в котором не исполняют оплату коммунальной услуги, но после предоставления предупреждения или уведомления должнику. Но и при этом предоставить услугу в определенном порядке, — сообщает пресс-служба ведомства.

Так как предприятие нарушило закон, прокуратура внесла и.о. директора организации представление. Требования прокурора признаны обоснованными, водоснабжение восстановлено.

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