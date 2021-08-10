В Новосибирске многодетная мать с ребенком-инвалидом получила квартиру после жалобы в Генпрокуратуру

Дмитрий Демешин вручил ключи от новой квартире семье. Фото: прокуратура Новосибирской области.

В Новосибирске многодетная мать с ребенком-инвалидом обратилась за помощью в Генпрокуратуру в мае 2021 года. Она рассказала о своей непростой истории с жильем:

— Мэрию должна была по решению суда вне очереди предоставить матери трех несовершеннолетних детей благоустроенное жилье площадью не менее 75 кв. м. Но семья получила лишь 39,5 кв. м, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Лишь после вмешательства заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина требования многодетной семьи были выполнены. И он лично вручил ключи от квартиры общей площадью 88,4 кв., а также проверил качество предоставленного жилья.

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