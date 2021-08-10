Сибиряки пытались украсть колбасу, но в магазине их простили

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Второй понедельник августа выдался особенно жарким - на объектах, охраняемых Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, за сутки произошло очень много происшествий.

В 14.56 сигнал тревоги поступил в дежурную часть Агентства из кафе-пекарни, расположенной на улице Титова. Пьяный гость заведения уснул за столом после обеда. Прибывшие на вызов «гвардейцы» разбудили посетителя и вывели его на улицу.

В 19.52 группа быстрого реагирования выехала в магазин на улице 1-й Чулымской. Двое молодых парней попытались украсть полную продуктовую корзинку колбасы, но были замечены и пойманы. В присутствии бойцов ГБР молодые люди вернули колбасную продукцию и затем были отпущены - такое решение приняла администрация торговой точки.

Таким же образом в 20.15 администрация магазина на улице Плановой поступила с мужчиной, пытавшимся похитить бутылку водки стоимостью 200 рублей. В присутствии бойцов ГБР мужчина товар вернул и тоже был отпущен.

В 20.34 кнопка тревожной сигнализации была нажата в пивном магазине на улице Зорге. Пьяный посетитель вел себя слишком навязчиво и агрессивно, мешая продавцам работать. Прибывший экипаж охраны выпроводил нарушителя.

В 20.57 охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ заметил в гостинице на улице Ленина оставленную без присмотра сумку. О находке «гвардеец» незамедлительно доложил в полицию и дежурную часть Агентства Безопасности. Прибывшая группа быстрого реагирования произвела оцепление опасного предмета до прибытия полицейского кинологического расчета. Осмотр показал, что в сумке находились бывшие в употреблении спортивные вещи. Находка была передана в камеру хранения гостиницы.

В 23.49 в баре на улице Фрунзе бойцы группы быстрого реагирования задержали мужчину, который поужинал на 2235 рублей, но затем отказался оплачивать счет без объяснения причин отказа. Задержанный был передан сотрудникам полиции для привлечения к административной ответственности.