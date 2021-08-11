Новосибирец отсудил 250 тысяч рублей у ритуальной фирмы за бардак на могиле

Новосибирец отсудил 250 тысяч рублей у ритуальной фирмы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске ритуальная фирма обманула клиента и не благоустроила могилу. Потерпевший обратился в суд с требованием взыскать у обманщиков деньги, которые он заплатил за услугу.
— Между истцом и ответчиком был заключен договор, в котором были прописаны объемы работ, цена, порядок оплаты и другие детали. Договор был согласован с двух сторон по переписке в одном из мессенджеров, — сообщает Советский районный суд.
Не смотря на наличие договора, компания не выполнила обещанных работ и денег своему клиенту не вернула.
Суд взыскал с организации деньги в пользу потерпевшего. Кроме того, фирма должна выплатить компенсацию морального вреда, штраф за отказ выполнение работ. Сумма взыскания составила 248 057 рублей, плюс 4700 рублей госпошлина.
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