Новосибирец отсудил 250 тысяч рублей у ритуальной фирмы за бардак на могиле

Новосибирец отсудил 250 тысяч рублей у ритуальной фирмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске ритуальная фирма обманула клиента и не благоустроила могилу. Потерпевший обратился в суд с требованием взыскать у обманщиков деньги, которые он заплатил за услугу.

— Между истцом и ответчиком был заключен договор, в котором были прописаны объемы работ, цена, порядок оплаты и другие детали. Договор был согласован с двух сторон по переписке в одном из мессенджеров, — сообщает Советский районный суд.

Не смотря на наличие договора, компания не выполнила обещанных работ и денег своему клиенту не вернула.

Суд взыскал с организации деньги в пользу потерпевшего. Кроме того, фирма должна выплатить компенсацию морального вреда, штраф за отказ выполнение работ. Сумма взыскания составила 248 057 рублей, плюс 4700 рублей госпошлина.

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