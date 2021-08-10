Эксперты рассказали, сколько новосибирцы потратят на сборы ребенка в школу в 2021 году

Цены сильно изменились по сравнению с прошлым годом. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики «Авито» рассказали, сколько родителям придется потратить, чтобы собрать ребенка в школу в Новосибирске. Итак, более, чем в 16 тысяч рублей, обойдется только покупка самых базовых товаров, включает школьную форму, спортивную форму, пенал, рюкзак и ноутбук.

Так, школьная форма для девочки в среднем обойдется родителям в 650 рублей, а для мальчика - в 1000 рублей. Если сравнивать цены с прошлым годом, то они подорожали на на 25% и 50% соответственно.

А вот цена на спортивную форму для девочек никак не поменялась с прошлого года, хотя спортивный костюм для мальчика подорожал на 10%.

Еще важный момент: в этом году рюкзаки подорожали на 17% и стоят в среднем 700 рублей.

Не стоит забывать и о технике, без которой сейчас не обойтись современному школьнику. Стоимость недорогого ноутбука на сервере Авито выросла на 36% и составила в среднем 15 000 рублей. В Новосибирске родители школьников могут купить ноутбуки в среднем за 13 900 рублей.

Таким образом, родителям новосибирских школьников нужно будет потратить на девочку — 16 150 рублей, а на мальчика — 16 400 рублей.

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